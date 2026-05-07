Taranto il 17 maggio si decide il futuro | cittadini al centro del dialogo

Il 17 maggio a Taranto si terrà un incontro in cui i cittadini avranno l'opportunità di esprimersi e condividere le proprie proposte. Dopo l'evento al Salina Hotel, le idee raccolte saranno prese in considerazione e valutate per eventuali sviluppi. La giornata rappresenta un momento di confronto diretto tra la popolazione e i rappresentanti delle forze politiche in vista delle prossime decisioni.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le idee dei cittadini il programma della coalizione?. Cosa accadrà alle proposte raccolte dopo la giornata al Salina Hotel?. Perché l'incontro non prevede simboli di partito durante il dibattito?. Come trasformerà il metodo Open Space la politica locale tarantina?.? In Breve Incontro al Salina Hotel dalle ore 10 alle 17 con il team Laura Sebastio.. Metodo Open Space Technology applicato in cento città italiane tra 16 e 17 maggio.. Proposte raccolte alimenteranno il programma nazionale della coalizione progressista dopo il voto assembleare.. Partecipazione coordinata da Mario Turco e dal team OST Taranto per democrazia diretta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, il 17 maggio si decide il futuro: cittadini al centro del dialogo Notizie correlate Offida al centro del dibattito: il futuro dei borghi si decide qui? Cosa sapere Offida ospita l'11 e 12 giugno gli Stati generali della bellezza organizzati da ALI. Quattro Masse, cittadini in assemblea: idee, domande e futuro al centro dell’incontro del 3 maggioStrade ferite dalle frane, il senso di abbandono e una comunità che non vuole più restare in silenzio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taranto, il 17 maggio arriva Nova, la parola all’Italia; Taranto | Musica contro le Guerre V° edizione; Nova, il Movimento 5 Stelle lancia da Taranto il percorso di partecipazione nazionale; La musica dei diritti vince ancora, Uno Maggio Taranto: piazza gremita e grande successo anche per le dirette online. Concerti Primo Maggio 2026: da Roma a Taranto | La lista completa, ospiti e cantantiConcerti Primo Maggio, il programma completo città per città: scopri tutti i concerti in Italia, da Taranto a Latina, con artisti storici e nuove scoperte. ilsussidiario.net M5s Taranto presenta 'Nova, 100 piazze per costruire insieme il programma'(ANSA) - TARANTO, 06 MAG - Conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle di Taranto per presentare 'Nova-parola all'Italia', l'iniziativa promossa dal M5s che coinvolgerà 100 piazze italiane con ... msn.com Futura - “San Cataldo, l’ospedale… in lista d’attesa” Torna Futura domani alle 15:00, conduce Angelo Di Leo. Ospiti della puntata: • Maria Letizia Marra - Presidente Ordine dei Medici Taranto • Pierpaolo Volpe - Presidente Ordine Professioni Infermieristiche - facebook.com facebook “Taranto è Italia”: l'attivo unitario di CGIL, CISL e UIL per rimettere al centro il futuro del territorio, il lavoro e lo sviluppo La parole del Segretario #AntonioBaldassarre L'edicola ~ edizione del 6.05.2026 Quotidiano di Puglia ~ edizione del 6.05.2026 x.com