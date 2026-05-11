Alla Leopolda di Pisa uno dei 100 eventi italiani per il programma di governo della coalizione progressista
A Pisa si svolge uno degli 100 eventi in tutta Italia legati a 'Nova - Parola all'Italia', il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per la definizione del programma di governo della coalizione progressista. L’iniziativa coinvolge anche i territori delle province di Lucca e Massa-Carrara. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti nazionali che mirano a raccogliere opinioni e proposte da cittadini e rappresentanti locali.
Arriva anche a Pisa, con il coinvolgimento dei territori provinciali di Lucca e Massa-Carrara, di 'Nova - Parola all'Italia', il percorso partecipativo per la costruzione di un programma di governo lanciato dal MoVimento 5 Stelle che prevede 100 eventi simultanei in tutta Italia. L'appuntamento è.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: "Lavoro, sicurezza, scuola e tasse": Salis lancia il programma della coalizione di governo progressista
Parte il 'Maggio dei libri' di Pisa con tanti eventi: il programmaUn viaggio lungo tutto il mese di maggio tra libri, autori e storie che raccontano il nostro tempo.
Si parla di: Pisa Beach Soccer, stagione tra scudetto ed Europa; Il Quartiere del futuro: nuovo incontro a Porta a Lucca mercoledì 6 maggio.
Finalmente ci siamo!! Il 23 e 24 maggio 2026, dalle ore 15:30 alla Stazione Leopolda di Pisa, si terranno gli spettacoli finali dei nostri allievi! Scopri il programma delle due giornate! Ti aspettiamo alla @stazioneleopoldapisa ! Non mancareee ?? #Antit facebook