Alla Leopolda di Pisa uno dei 100 eventi italiani per il programma di governo della coalizione progressista

Da pisatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa si svolge uno degli 100 eventi in tutta Italia legati a 'Nova - Parola all'Italia', il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per la definizione del programma di governo della coalizione progressista. L’iniziativa coinvolge anche i territori delle province di Lucca e Massa-Carrara. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti nazionali che mirano a raccogliere opinioni e proposte da cittadini e rappresentanti locali.

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Arriva anche a Pisa, con il coinvolgimento dei territori provinciali di Lucca e Massa-Carrara, di 'Nova - Parola all'Italia', il percorso partecipativo per la costruzione di un programma di governo lanciato dal MoVimento 5 Stelle che prevede 100 eventi simultanei in tutta Italia. L'appuntamento è.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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