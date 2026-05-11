Alla Leopolda di Pisa uno dei 100 eventi italiani per il programma di governo della coalizione progressista

A Pisa si svolge uno degli 100 eventi in tutta Italia legati a 'Nova - Parola all'Italia', il percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per la definizione del programma di governo della coalizione progressista. L’iniziativa coinvolge anche i territori delle province di Lucca e Massa-Carrara. L’evento si inserisce in una serie di appuntamenti nazionali che mirano a raccogliere opinioni e proposte da cittadini e rappresentanti locali.

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