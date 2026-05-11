Piove nella palestra della Storelli durante la Supercoppa di calcio a 5

Durante la partita di Supercoppa femminile di calcio a 5 di Serie B, che si svolge nella palestra della Storelli, è iniziato a piovere all’interno del locale. La pioggia ha causato infiltrazioni d’acqua, creando disagi tra le squadre e il pubblico presente. La manifestazione coinvolge squadre provenienti da Perugia e Terni, e si svolge sotto gli occhi dei presenti, con l’acqua che si insinua tra le mura del campo.

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