Piove nella palestra della Storelli durante la Supercoppa di calcio a 5

Da lanazione.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di Supercoppa femminile di calcio a 5 di Serie B, che si svolge nella palestra della Storelli, è iniziato a piovere all’interno del locale. La pioggia ha causato infiltrazioni d’acqua, creando disagi tra le squadre e il pubblico presente. La manifestazione coinvolge squadre provenienti da Perugia e Terni, e si svolge sotto gli occhi dei presenti, con l’acqua che si insinua tra le mura del campo.

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"Piove dentro la palestra della Storelli. Di nuovo. E questa volta durante una manifestazione sportiva ufficiale come la Supercoppa femminile di calcio a 5 di Serie B, con la presenza di squadre provenienti da Perugia e Terni. Una figuraccia enorme per l’immagine della città". Così Rifare Gualdo interviene dopo gli ultimi episodi di infiltrazioni all’interno della palestra della Scuola Media Franco Storelli, dove l’acqua è tornata a scendere dal tetto durante lo svolgimento della partita. "Parliamo dell’unica palestra della città in grado di ospitare allenamenti e partite di una certa categoria, utilizzata quotidianamente da studenti, associazioni e società sportive.🔗 Leggi su Lanazione.it

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