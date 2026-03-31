Questa mattina, due assessori comunali hanno visitato la scuola di Borgo Carso a Latina. Durante l'incontro, sono stati completati i lavori di ristrutturazione della palestra dell’istituto. La visita è avvenuta nell’ambito di un sopralluogo ufficiale, con l’obiettivo di verificare lo stato degli interventi conclusi all’interno dell’edificio scolastico.

Questa mattina, gli assessori allo Sport e alla Pubblica istruzione di Latina, Andrea Chiarato e Federica Censi, hanno svolto una visita istituzionale presso la scuola di Borgo Carso. Qui, sono stati recentemente completati significativi interventi di messa in sicurezza della palestra. Alla visita hanno preso parte anche il presidente della commissione Sport, Claudio Di Matteo, il consigliere Vincenzo Valletta e la dirigente scolastica Paola Di Veroli. Interventi di Manutenzione e Sicurezza. Lo riferisce in una nota il Comune di Latina. “Questo intervento – ha spiegato l’assessore Chiarato – rappresenta un ulteriore passo nel piano di manutenzione delle palestre scolastiche portato avanti dall’amministrazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: Comune, completati i lavori nella palestra della scuola di Borgo Carso

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