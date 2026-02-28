LIVE Civitanova-Verona 1-3 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i veneti conquistano la prima finale della loro storia nella competizione!

La partita tra Civitanova e Verona si è conclusa con il punteggio di 1-3, portando Verona alla prima finale di Supercoppa Italiana volley. La sfida si è svolta in diretta e ha visto i veneti prevalere sui padroni di casa. La semifinale tra Trento e Perugia è in programma alle 15, sempre in diretta.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 20.12 Domani Verona giocherà la prima finale di Supercoppa Italiana della sua storia e lo farà contro Perugia, una squadra che ha dimostrato di essere forte già dall'inizio della stagione quando ha trionfato al Mondiale per Club. Grazie mille per averci seguito, termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. 20.11 Finisce una partita dalla bellezza altalenante che alla fine vincono i veneti con il brivido finale. Per fortuna di Verona, alla fine, è andato tutto bene grazie ai suoi fenomeni Darlan e Keita che si sono alternati nei momenti chiavi della partita.