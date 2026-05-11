Piombino asta per un negozio a Montemazzano | base sotto i 19.000 euro
A Piombino è in corso un'asta per un negozio situato a Montemazzano, con una base d'asta inferiore a 19.000 euro. La procedura riguarda principalmente la regolarizzazione delle difformità interne dell’immobile e la gestione degli impianti, aspetti che potrebbero influenzare il prezzo di vendita. Sono queste le questioni principali che saranno affrontate durante l’asta, in un contesto dove le caratteristiche dell’immobile sono al centro dell’interesse.
? Domande chiave Quanto costa regolarizzare le difformità interne del locale?. Come influisce la gestione degli impianti sul prezzo finale?. Quali sono i rischi legati al diritto di superficie per 99 anni?. Perché la porta d'ingresso non corrisponde alle planimetrie originali?.? In Breve Locale di 55 mq in via Sardegna con agibilità ottenuta nel 1991.. Sanatoria per difformità planimetriche stimata in circa 3mila euro.. Diritto di superficie garantito per 99 anni secondo Piano edilizia popolare.. Acquirente dovrà verificare impianti e gestire pratiche secondo Legge Regionale 6514.. Un fondo commerciale di circa 55 metri quadrati in via Sardegna, nel quartiere Montemazzano di Piombino, è stato messo all’asta con una base d’asta fissata a 18.🔗 Leggi su Ameve.eu
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