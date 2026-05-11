Piombino asta per un negozio a Montemazzano | base sotto i 19.000 euro

A Piombino è in corso un'asta per un negozio situato a Montemazzano, con una base d'asta inferiore a 19.000 euro. La procedura riguarda principalmente la regolarizzazione delle difformità interne dell’immobile e la gestione degli impianti, aspetti che potrebbero influenzare il prezzo di vendita. Sono queste le questioni principali che saranno affrontate durante l’asta, in un contesto dove le caratteristiche dell’immobile sono al centro dell’interesse.

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