Tour Eiffel all’asta a maggio un pezzo della scala | prezzo base fra i 40 e i 50mila euro

A maggio sarà messa all'asta una sezione della scala della Tour Eiffel, con un prezzo di partenza tra i 40 e i 50 mila euro. La vendita si svolgerà a Parigi e chi acquisterà il pezzo potrà affermare di aver portato a casa un frammento di uno dei simboli più riconoscibili al mondo. La pubblicazione dell’annuncio ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati.

Parigi, 24 marzo 2026 – Se sarà un privato, il futuro proprietario potrà davvero dire di essersi messo un pezzo di storia in casa. Il prossimo maggio andrà all’asta un elemento davvero insolito e affascinante proveniente dalla Torre Eiffel: una sezione della sua celebre scala elicoidale, percorsa nel tempo da milioni di visitatori diretti verso la cima del monumento simbolo di Parigi. 24 pezzi davvero unici. A organizzare la vendita sarà la casa d’aste Artcurial e la scala in questione ha già rappresentato il lotto n.1 di un incanto proposto nel 1983, quando gli ultimi due piani della scala a chiocciola originale della Torre Eiffel vennero rimossi per consentire l’installazione di un ascensore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tour Eiffel, all’asta a maggio un pezzo della scala: prezzo base fra i 40 e i 50mila euro Articoli correlati Ricerca indipendente, bando Roche: 50mila euro per 7 scienziati under 40Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Fumo, al via campagna per aumentare di 5 euro prezzo sigarette, obiettivo 50mila firme"Chiediamo a tutti i cittadini di firmare e aderire a questa campagna, che rappresenta una battaglia di civiltà - afferma Francesco Perrone,... Altri aggiornamenti su Tour Eiffel Argomenti discussi: Ora si può visitare la Tour Eiffel in modo diverso: sospesi nel vuoto su un ponte a 60 metri. Tour Eiffel, all’asta a maggio un pezzo della scala: prezzo base fra i 40 e i 50mila euroFa parte di una sezione rimossa nel 1983 per consentire l’installazione di un ascensore. E’ attesa una cifra record ... quotidiano.net Parigi, all’asta un pezzo originale della Tour EiffelDomani, a Parigi il 22 novembre sarà battuto all’asta da Artcurial per le vendite di Art Déco, un troncone originale della scala della Tour Eiffel, datato 1889. I gradini sono 14 e l'altezza è di 2,60 ... fanpage.it