In vendita un immobile dell’Ausl in via Calzolai | base d’asta 221mila euro

È stata avviata la vendita di un immobile dell’Azienda Usl di Piacenza situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro della città. La base d’asta è fissata a 221 mila euro. La struttura si trova in una zona centrale e si trova in fase di vendita pubblica. La procedura è stata avviata dall’ente pubblico interessato a cedere l’immobile.

L’Azienda Usl di Piacenza mette in vendita un immobile situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro cittadino. Si tratta di un edificio storico costruito nella prima metà del Novecento, sviluppato su tre piani più uno seminterrato ed è affiancato ad altri edifici, si affaccia sia sulla strada sia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Bonus edilizi dopo vendita, donazione o successione dell’immobile: chi ne beneficiaLa compravendita di un immobile non è mai un’operazione puramente meccanica, specialmente quando entrano in gioco le detrazioni fiscali ottenute... Leggi anche: Immobile Ataf di via Diomede di nuovo all'asta: canone annuo di partenza da 100mila euro Contenuti e approfondimenti L’Ausl mette all’asta un immobile in via CalzolaiL’Azienda Usl di Piacenza mette in vendita un immobile situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro cittadino. La base d’asta parte da 221mila euro. Si tratta di un edificio storico costruito nella ... piacenzasera.it In vendita un immobile dell’Ausl in via Calzolai: base d’asta 221mila euroL’Azienda Usl di Piacenza mette in vendita un immobile situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro cittadino. Si tratta di un edificio storico costruito nella prima metà del Novecento, sviluppato su ... ilpiacenza.it