In vendita un immobile dell’Ausl in via Calzolai | base d’asta 221mila euro

Da ilpiacenza.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata avviata la vendita di un immobile dell’Azienda Usl di Piacenza situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro della città. La base d’asta è fissata a 221 mila euro. La struttura si trova in una zona centrale e si trova in fase di vendita pubblica. La procedura è stata avviata dall’ente pubblico interessato a cedere l’immobile.

L’Azienda Usl di Piacenza mette in vendita un immobile situato in via Calzolai 91-93-95, nel centro cittadino. Si tratta di un edificio storico costruito nella prima metà del Novecento, sviluppato su tre piani più uno seminterrato ed è affiancato ad altri edifici, si affaccia sia sulla strada sia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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