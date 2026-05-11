Stefano Pioli, ex allenatore di Inter e Milan, è stato contattato per un possibile ritorno in Serie A. Sono stati avviati dei contatti tra le parti, in relazione a un cambio sulla panchina di una squadra del massimo campionato italiano. Pioli potrebbe riprendere a allenare nel campionato italiano a breve, dopo aver lavorato altrove negli ultimi mesi.

di Bruno De Santis Stefano Pioli contattato per un ritorno in Serie A: il cambio in panchina coinvolge anche l’ex allenatore di Inter e Milan Stefano Pioli potrebbe ripartire subito dalla Serie A. E la cosa curiosa è che il suo nome è tornato a circolare forte appena pochi mesi dopo l’esonero dalla Fiorentina. Una parentesi breve, complicata, mai davvero decollata fino in fondo, nonostante all’inizio ci fosse parecchia fiducia attorno al progetto viola. A Firenze le cose si sono incastrate male quasi subito. Risultati altalenanti, ambiente nervoso e una squadra che non è mai sembrata completamente sua. Poi l’esonero, arrivato in un momento in cui la società aveva bisogno di dare una scossa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pioli torna in Serie A: contatti avviati per l’ex Inter e Milan

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