Milan | Leao contatti avviati per il rinnovo

Il Milan ha avviato i primi contatti per il rinnovo contrattuale di Rafael Leao, il suo attaccante più rappresentativo. La società sta lavorando per prolungare il contratto in scadenza il 4 marzo 2026, con l’obiettivo di consolidare la posizione del giocatore all’interno della rosa. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nel prossimo futuro.

Al 4 marzo 2026, il Milan compie un passo importante verso la blindatura del suo gioiello d’attacco: Rafael Leao. Il talento portoghese, arrivato a San Siro dal Lille, ha già rinnovato una volta nel giugno 2023 (fino al 30 giugno 2028, con stipendio portato a circa 5,5 milioni netti più L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: Leao, contatti avviati per il rinnovo Leggi anche: Leao trascina il Milan e apre al futuro: dialoghi avviati per il rinnovo Milan, obiettivo blindare Leao: contatti vivi per il rinnovo di contrattoTurno di 'riposo' per il Milan: San Siro è occupato per le Olimpiadi invernali di Milan-Cortina e la partita tra Milan e Como si recupererà a fine... GILA AL MILAN! Tare accelera: contatti gia avviati Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Leao contatti avviati per il.... Temi più discussi: Edicola - Il Real Madrid ripensa nuovamente ad Allegri, il tecnico del Milan nel mirino del Blancos; Milan, pazza idea Kean: i tifosi sognano la coppia magica con Leao; Leao e Kean insieme, ma ve li immaginate?; Leao, gol e futuro rossonero: derby nel mirino e rinnovo sullo sfondo. Futuro Leao, il Milan ha deciso: previsto un incontro per informare il portogheseIl Milan ha preso una decisione definitiva sul futuro di Rafael Leao: previsto anche un incontro tra le parti per chiarire ogni aspetto ... spaziomilan.it Gazzetta dello Sport sul Milan: Cuor di LeaoIl futuro di Rafael Leao torna al centro dei piani del AC Milan. La prima pagina di La Gazzetta dello Sport di oggi dedica ampio spazio al tema del rinnovo dell’attaccante portoghese, sempre più ... tuttonapoli.net Il Milan ha deciso https://mdst.it/4udfO50 #SportMediaset facebook . @acmilan, dialogo in corso con @RafaeLeao7 per il #rinnovo del contratto: cifre e dettagli - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #RafaelLeao #RafaLeao #Leao x.com