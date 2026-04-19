Da lunedì sulla Penisola si prevede un inizio di settimana caratterizzato da temporali e un calo delle temperature, con condizioni meteorologiche instabili e fresche. Nel corso dei giorni, il tempo dovrebbe migliorare e tornare il sole, ma resta incerta la durata di questa fase di stabilità prima del weekend del 25 aprile. Le previsioni indicano un cambiamento di scenario nel breve termine, con variazioni significative tra le diverse regioni.

Fine d'aprile all’insegna dell'instabilità sull'Europa, con correnti artiche in discesa dal Nordest intervallate da temporanee rimonte anticicloniche. Un contesto che porterà sulla Penisola tempo variabile e più fresco, a tratti perturbato, almeno fino a mercoledì prossimo. Poi si assisterà a un netto miglioramento, che tuttavia rischia di non reggere fino al weekend del 25 aprile. Ecco le previsioni della settimana per l'Italia. Tempo instabile al Nord, lunedì 20 aprile, con fenomeni più probabili dal pomeriggio e in serata su Prealpi e pianure centro-orientali, dove sono attesi rovesci anche temporaleschi e grandinate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meteo, settimana instabile e fresca: la tendenza fino al weekend del 25 aprile

Notizie correlate

Domenica instabile, temporali forti in Emilia Romagna (non al mare). La tendenza fino al 25 aprileBologna, 18 aprile 2026 – Blitz del maltempo in Emilia-Romagna, con temporali anche forti in arrivo domani, domenica 19 aprile, che non riguarderanno...

Meteo instabile per tutta la settimana: pioggia e neve protagoniste fino a San ValentinoABBONATI A DAYITALIANEWS Una settimana all’insegna del maltempo Lo scenario meteorologico resta fortemente instabile e la settimana dal 9 al 15...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Meteo: Prossima Settimana, avvio tra piogge e temporali al Centro-Nord, poi migliora ovunque; Quasi estate fino a domenica, da lunedì piogge sparse e temperature in (forte) calo; Meteo - Prossima settimana con incognita più fredda e instabile. Ecco come potrebbe andare; Meteo, dal 20-21 aprile fase più instabile e fresca: la tendenza.

Meteo: Nuova Settimana, avvio instabile e meno caldo, ma da Mercoledì 22 torna l'anticicloneAnche la giornata di Martedì 21 sarà caratterizzata da una diffusa instabilità su molte regioni, dove il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord. Sono previste ... ilmeteo.it

Meteo – Flusso perturbato da est persistente nella prossima settimana, con insidia maltempo e temperature in calo: la tendenzaMeteo - Tendenza vede la prossima settimana con instabilità in aumento a causa di un flusso perturbato da est, con temperature più allineate alla media ... centrometeoitaliano.it

Meteo, in arrivo temporali dal Nord Europa. Ma poi torna il caldo facebook

Meteo weekend quasi estivo, picchi fino a 28°C: poi cambia tutto x.com