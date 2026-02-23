Basket il CUS Pisa under 19 approda con facilità alla fase regionale

Il CUS Pisa Under 19 ha conquistato la qualificazione alla fase regionale grazie a una serie di vittorie convincenti nel primo girone, che gli ha permesso di chiudere al terzo posto con quattro turni d’anticipo. La squadra ha superato squadre come Valdera, Pontedera e Volterra, dimostrando solidità in campo. Solo Us Livorno e DREAM Pisa si sono dimostrate più forti, lasciando i pisani in una posizione di rilievo. Ora si aspetta il prossimo impegno.

Pisa, 23 febbraio 2026 – Grande stagione per la squadra under 19 del CUS Pisa Basket, protagonista di un primo girone di campionato in cui ha già conquistato la qualificazione per la fase regionale, con ben quattro giornate di anticipo, classificandosi al terzo posto davanti a squadre come Valdera, Pontedera e Volterra, cedendo il passo solo a due corazzate come Us Livorno e DREAM Pisa. Coach Stefano Dari ha a disposizione un roster profondo, capace di fronteggiare numerosi periodi di indisponibilità di giocatori, un gruppo impegnato anche nel campionato senior di DR3, dal quale usciranno a fine stagione importanti prospetti per campionati di categoria.