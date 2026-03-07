Canottaggio ottimo inizio di stagione per il Cus | terzo nel medagliere della prima regata

Il Cus Ferrara Canottaggio ha aperto la stagione con successo partecipando alla prima regata dell’anno sulle acque dell'Ausa Corno di San Giorgio di Nogaro e si è piazzato al terzo posto nel medagliere generale. La gara ha visto coinvolti diversi atleti che hanno affrontato le prove con determinazione, ottenendo risultati positivi per l’inizio di stagione.

Ottimo inizio di stagione per il Cus Ferrara Canottaggio, alla prima regata dell’anno sulle acque dell'Ausa Corno di San Giorgio di Nogaro. Una gara alla quale hanno partecipato oltre 700 atleti, provenienti da Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ma anche dalle vicine Slovenia e Austria. Al termine della giornata il bilancio è più che positivo: la squadra giovanile si è imposta con ben 4 medaglie d'oro, 3 d'argento e 4 di bronzo. Un risultato di cui il tecnico Giacomo Braghiroli si dice molto orgoglioso: "A prescindere dal risultato ottenuto, sono molto contento della grinta e motivazione che i ragazzi hanno dimostrato in ogni gara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Medaglie, piazzamenti e futuro coi giovani: il bilancio della stagione di canottaggio del CusIl Cus Ferrara canottaggio va a chiudere una stagione piena di ottimi risultati non solo dal punto di vista agonistico come afferma il responsabile... Leggi anche: LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: ottimo inizio nel terzo set per le toscane, 3-9 Una raccolta di contenuti su Canottaggio ottimo inizio di stagione.... Temi più discussi: Canottaggio. Vernissage a San Giorgio di Nogaro. Quante medaglie per il Cus; Sabaudia e i Gruppi Sportivi Militari un binomio vincente; DiBi Rowing: Demetra Sofia Boschi sul tetto del mondo: un oro da record che profuma di impresa; La Canottieri Napoli dedica una barca a Davide Tizzano. Canottaggio. Vernissage a San Giorgio di Nogaro. Quante medaglie per il CusOttimo inizio di stagione per il Cus Ferrara Canottaggio, alla prima regata dell’anno sulle acque dell’Ausa Corno di San ... ilrestodelcarlino.it Canottaggio, quasi 1100 atleti a Piediluco per il Primo Meeting NazionaleIl lago di Piediluco torna al centro del canottaggio nazionale. Da oggi a domenica il Centro Nazionale Paolo d’Aloja Rowing World Centre ospiterà il Primo Meeting Nazionale di canottaggio ... ternananews.it Federazione Italiana Canottaggio - facebook.com facebook ProAction e FIC insieme sino a Los Angeles 2028 tinyurl.com/2hfe346v #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio #ProAction x.com