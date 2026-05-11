A pochi giorni dalla finale di coppa, si sono svolti aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori. Pio Esposito ha partecipato alla maggior parte dell’allenamento di gruppo, mentre ci sono notizie meno positive riguardo a Hakan Calhanoglu. La situazione dei due atleti viene monitorata attentamente, ma le ultime indicazioni lasciano presagire possibili difficoltà per Calhanoglu. Nessun cambio invece per Esposito, che ha continuato con il lavoro con il resto della squadra.

di Stefano Cori Pio Esposito ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo, arrivano invece novità meno confortanti su Hakan Calhanoglu. Arrivano aggiornamenti da Appiano Gentile sulle condizioni di Francesco Pio Espostio e Hakan Çalhano?lu in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio. A riportarle è Gianluca Di Marzio. L’attaccante italiano ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo e dovrebbe recuperare per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00. Il centrocampista turco invece, ha continuato a lavorare ancora a parte e viaggia verso il forfait. Il centrocampista nerazzurro però dovrebbe partire comunque per Roma con il gruppo ma non dovrebbe far parte della partita.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito ok, Calha verso il forfait: gli aggiornamenti da Appiano Gentile in vista della finale di Coppa

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