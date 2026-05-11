Pint of Science 2026 arriva nel Sannio | la scienza entra nei pub tra AI neuroscienze e microplastiche

Dal 18 al 20 maggio, nel Sannio, si terranno eventi dedicati alla scienza nei pub di Benevento e San Giorgio del Sannio. Durante le serate si parlerà di intelligenza artificiale, neuroscienze e microplastiche attraverso incontri e presentazioni pubbliche. L’iniziativa è parte della manifestazione Pint of Science 2026, che coinvolge diverse città italiane e mira a portare la ricerca scientifica direttamente nei locali pubblici.

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Dal 18 al 20 maggio 2026, Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Undici anni dopo il debutto nel nostro Paese, il festival — nato nel 2013 nel Regno Unito e oggi presente in 27 nazioni su cinque continenti — raduna 90 locali in 28 città italiane per tre serate consecutive di talk, domande e conversazioni tra ricercatori e pubblico. Ingresso gratuito. Il format è semplice: ogni sera, uno o due ricercatori presentano il proprio lavoro in 40 minuti e poi rispondono alle domande della platea, in un’atmosfera volutamente informale. Niente convegni, niente plexiglass. Solo scienza e — appunto — una pinta. Sono 90 i pub coinvolti, distribuiti in 28 città italiane, con oltre 300 tra ricercatrici e ricercatori protagonisti degli incontri.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Pint of Science 2026 arriva nel Sannio: la scienza entra nei pub tra AI, neuroscienze e microplastiche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pint of Science, la scienza nei pub a RomaPint of Science (PoS) porta la scienza a Roma nel pub Wishlist — via dei Volsci 126B, ore 20 — per tre serate consecutive di talk, domande e... Pint of science: il festival della scienza nei pub di MessinaDal 18 al 20 maggio 2026, Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Argomenti più discussi: Pint of Science 2026; Pint of Science 2026: scienziati nei pub di 28 città italiane, oltre 100 incontri; Pint of Science, la scienza nei pub a Roma; Pint of Science 2026 a L’Aquila: tre giorni di scienza nei pub tra talk e ricerca. La scienza scende al pub: a Genova torna Pint of Science 2026 x.com Scienza alla spina: dal 18 maggio ‘Pint of Science’ torna in 90 pub italiani e arriva anche a BeneventoDal 18 al 20 maggio 2026, Pint of Science porta la scienza nei pub di tutta Italia. Undici anni dopo il debutto nel nostro Paese, il festival — nato nel 2013 nel Regno Unito e oggi presente in 27 nazi ... ntr24.tv