Domenica 10 maggio si è svolto un evento al Castello di Guardia Sanframondi, che ha attirato numerose persone interessate a praticare Pilates e a condividere un brunch. L’iniziativa si è tenuta in un contesto storico, con partecipanti che hanno preso parte alle sessioni di esercizio all’aperto e hanno poi gustato un ristoro collettivo. La partecipazione ha superato le aspettative e l’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo e convivialità.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto domenica 10 maggio, nella splendida cornice del Castello Medievale di Guardia Sanframondi il primo appuntamento di “ Pilates & Brunch”, il format ideato con l ’ obiettivo di creare connessioni, valorizzare le energie del territorio e costruire nuove opportunità per le aree interne. L ’ iniziativa ha rappresentato un importante momento di incontro tra donne, professioniste, imprenditrici, amministratrici e realtà territoriali che ogni giorno scelgono di investire sul territorio sannita, contribuendo concretamente alla sua crescita culturale, sociale ed economica. “ È stato – ha dichiarato Fiorenza Ceniccola – il primo passo di un percorso più ampio che punta a costruire una rete territoriale capace di valorizzare le eccellenze del Sannio e delle aree interne.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Pilates & Brunch” grande successo per l’evento al Castello di Guardia Sanframondi

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