A Guardia Sanframondi si svolge un evento che combina una lezione di Pilates e un brunch nel castello, rivolto alle donne del territorio. L'iniziativa mira a creare momenti di incontro tra le partecipanti, favorendo la connessione tra professioniste locali. La scelta di organizzare l'evento in un castello si inserisce nel tentativo di rafforzare i legami tra le donne e il territorio, in un momento in cui si discute anche dell’emorragia di residenti.

? Domande chiave Come può un brunch nel castello fermare lo spopolamento locale?. Chi sono le professioniste che stanno creando questa nuova rete territoriale?. Cosa accadrà al Castello Medievale grazie alla collaborazione con Assocastelli?. Perché il modello guidato dalle donne può cambiare il futuro montano?.? In Breve Lia Turchiarolo guida pilates, Castello di Limatola cura brunch, Sabrina Musco gestisce storytelling.. Niki Pacelli gestisce dj set insieme a realtà locali Erbagil e La Casa di Bacco.. Patrocinio Assocastelli mira a inserire il castello in una rete di siti storici.. Progetto punta a contrastare lo spopolamento valorizzando le professioniste nelle aree interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guardia Sanframondi: Pilates e Brunch per unire le donne del territorio

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