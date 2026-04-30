Esplosione in una fabbrica a Mazzocchio fuoriesce ammoniaca | l' area viene isolata

Questa mattina, nella zona industriale di Mazzocchio a Pontinia, si è verificato un incidente in una fabbrica. Un'esplosione si è verificata all’interno di una tubazione, causando la fuoriuscita di una grande quantità di ammoniaca. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità hanno isolato l’area interessata. La situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni di gestione dell’incidente.

Un incidente è avvenuto questa mattina a Pontinia, nella zona industriale di Mazzocchio. All'interno di uno stabilimento si sarebbe verificata un'esplosione di una tubazione, che ha provocato la fuoriuscita di un ingente quantitativo di ammoniaca. All'interno dell'azienda è tuttora in corso.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Esplosione in uno stabilimento di Pontinia, area industriale chiusa per fuga di ammoniacaABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte tensione nella zona industriale di Mazzocchio, dove un incidente avvenuto all’interno degli stabilimenti... Leggi anche: Frosinone, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: due operai feriti e area sotto sequestro Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: India, incidente in una fabbrica di fuochi d'artificio: il momento della gigantesca esplosione; Omaggio ad Alfred Hitchcock - 2 - 19 maggio 2026; ASIA TODAY Tokyo apre all'esportazione di armi letali dopo decenni di divieto; Operaio ferito nell'esplosione di una cisterna di polvere di alluminio. Esplosione in una fabbrica di fuochi a Pianura: il momento dello scoppio vicino alle caseRoma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Il ruolo del farmacista è cambiato molto in questi anni, soprattutto dopo la pandemia, così come è cambiata la sua posizione all'interno del Servizio sanitario nazi ... ilfattoquotidiano.it Avellino, violenta esplosione in una fabbrica di batterie autoRoma, 13 set. (askanews) – Una violenta esplosione è avvenuta all’interno di una fabbrica a Piano d’Ardine nella zona industriale di Avellino.Le immagini girate da alcuni passanti e diffuse sui social ... affaritaliani.it Cortilia. Smash Mouth · I'm A Believer (Radio Edit). Queste frittatine sono un’esplosione di verdure fresche e saporite, perfette per un pranzo leggero o un aperitivo sfizioso! Ingredienti: 150 g piselli 150 g fave 100 g asparagi 80 g agretti 1 - facebook.com facebook Anche se non sono mai andate in letargo, con l’esplosione della primavera torna anche la stagione delle sagre. Ecco una selezione degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana. x.com