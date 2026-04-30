Esplosione in una fabbrica a Mazzocchio fuoriesce ammoniaca | l' area viene isolata

Da latinatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nella zona industriale di Mazzocchio a Pontinia, si è verificato un incidente in una fabbrica. Un'esplosione si è verificata all’interno di una tubazione, causando la fuoriuscita di una grande quantità di ammoniaca. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità hanno isolato l’area interessata. La situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni di gestione dell’incidente.

Un incidente è avvenuto questa mattina a Pontinia, nella zona industriale di Mazzocchio. All'interno di uno stabilimento si sarebbe verificata un'esplosione di una tubazione, che ha provocato la fuoriuscita di un ingente quantitativo di ammoniaca. All'interno dell'azienda è tuttora in corso.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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