A Pieve Santo Stefano, molte strade restano al buio a causa di frequenti blackout e problemi con l’illuminazione pubblica. La situazione si protrae da tempo, con poche risposte da parte delle autorità e senza segnali di miglioramenti imminenti. La mancanza di luce si fa sentire soprattutto di sera, lasciando i residenti in attesa di un intervento che potrebbe arrivare in vista del prossimo evento religioso.

A Pieve Santo Stefano ormai il lampione più affidabile è la luna. Per il resto, tra blackout, strade al buio e risposte sparite più della corrente, la faccenda dell’illuminazione pubblica sta diventando una telenovela valtiberina a puntate. rigorosamente senza luce. A rialzare il coperchio sul pentolone è l’associazione Il Corsaro, che torna all’attacco contro i continui blackout dell’energia elettrica pubblica nel comune pievano. E stavolta il messaggio è semplice: “Almeno Hera sia trasparente!”. Tradotto dal burocratese all’ortichese: “Oh, almeno diteci che diamine succede”. Perché il problema non è nuovo. Anzi. Dopo il record mondiale non certificato di sedici notti consecutive al buio — roba che nemmeno nei campeggi abusivi degli anni ’80 — i disagi continuano ancora oggi tra centro storico e zone come il Colle Destro.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Pieve al buio, ma tranquilli: forse la luce la riaccendono per il prossimo Giubileo

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