Sognando il patriarcato al museo Molestie insulti e sport da maschi La parità? Forse nel prossimo secolo

Al museo, si sono verificati episodi di molestie, insulti e comportamenti sportivi prevalentemente attribuiti a uomini. La situazione riflette le disparità di genere ancora presenti, con momenti in cui la parità sembra lontana. Secondo l’ultimo rapporto globale sulla differenza di genere, si stima che in Europa ci vorrà più di un secolo per raggiungere l’equilibrio tra uomini e donne.

L’ottimistica previsione dell’ultimo Global Gender Gap Report, un indice che misura annualmente la situazione economica, educativa, politica, sanitaria e di sopravvivenza, è che la parità di genere sarà raggiunta - in Europa, beninteso - nell’annus domini 2148. Al netto di progressi al momento non preventivabile della medicina, troppo in là perché persino le bambine del nostro tempo possano pensare di vederla. Consoliamoci allora con una visita al "Museo del Patriarcato", come va di moda oggi chiamare l’unica discriminazione di una non-minoranza che abbia attraversato la storia dell’umanità. La ong ActionAid ha immaginato un futuro in cui... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

