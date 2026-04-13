Trieste la luce vince il buio | la Pasqua serba a San Spiridione

A Trieste, la comunità serbo-ortodossa ha celebrato la Pasqua con la veglia pasquale, che si è svolta ieri sera presso la chiesa di San Spiridione. La cerimonia ha accompagnato il passaggio dal silenzio del Venerdì Santo alla gioia della Risurrezione, attirando i fedeli che hanno partecipato alla messa. L’evento rappresenta un momento di forte significato religioso e culturale per la comunità locale.

La comunità serbo ortodossa di Trieste ha vissuto il passaggio dal silenzio del Venerdì Santo alla luce della Risurrezione con la celebrazione della vigilia pasquale avvenuta ieri sera. Tra le mura della chiesa di San Spiridione, il rito ha segnato il culmine di un percorso spirituale iniziato con il digiuno e la preghiera, durante i quali la Sacra Sindone è stata esposta per la venerazione dei fedeli. Il rito della luce e il simbolismo del sepolcro. Il momento centrale della serata si è concentrato intorno alla figura del pope Radovic, che ha guidato la processione insieme ai membri della comunità. I fedeli hanno percorso i lati dell’edificio di San Spiridione portando con sé delle candele accese, un elemento che ha preparato l’atmosfera per il passaggio cruciale avvenuto a mezzanotte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, la luce vince il buio: la Pasqua serba a San Spiridione Leggi anche: Viale San Martino al buio, tratto rimane senza luce nel giorno di Pasqua “Nel buio del mondo, la luce della Pasqua risplende ancora di più”: il messaggio dell’arcivescovoDalle critiche ai potenti della Terra all'appello per diventare costruttori di pace: un invito a ritrovare la speranza e la riconciliazione nel buio...