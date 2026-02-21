Intervista a Pierdavide Carone dal rapporto con Lucio Dalla all’ultimo album ‘Carone’ | La musica è nel mio destino Ho smesso di inseguire la felicità cerco serenità

PierDavide Carone ha deciso di dedicarsi alla musica dopo aver incontrato Lucio Dalla, un episodio che ha cambiato la sua vita. La causa di questo cambiamento risiede nella forte ispirazione ricevuta dal grande artista, che ha influenzato il suo percorso. Nel suo ultimo album ‘Carone’, il cantautore affronta temi di serenità e crescita personale, riflettendo sulla sua evoluzione artistica e interiore. La sua musica si apre ora a un pubblico più ampio e variegato.

C’è un ‘prima’ e un ‘dopo’ che segna la vita di Pierdavide Carone. Il cantautore, che oggi ha 37 anni, ha acquisito una maturità artistica che gli consente di toccare l’anima delle persone attraverso la sua musica. Grazie al prezioso insegnamento di un amico e maestro di vita, ha saputo negli anni mettersi a nudo, crescendo umanamente e professionalmente. Un percorso che però non è stato privo di ostacoli, tra momenti difficili e una rinascita che vede la musica come protagonista. Perché è proprio la musica ad essere sempre stata nel suo destino. In questa intervista, Pierdavide Carone ci racconta del suo rapporto con Lucio Dalla, delle sue esperienze televisive (da ‘ Amici ‘ ad ‘ Ora o mai più ‘, passando per ‘ Domenica In ‘), della genesi del suo ultimo album e dei progetti futuri. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Pierdavide Carone: «Quando ho dovuto dire a mio padre che aveva il cancro ho perso il lusso di sentirmi figlio. Poi la malattia ha colpito anche me, ma l’abbiamo presa in tempo»Pierdavide Carone condivide il suo percorso di vita, segnato da sfide personali e professionali.

Intervista a Pierdavide Carone, dal rapporto con Lucio Dalla all'ultimo album 'Carone'

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: SvegliaGinevra, l’intervista alla cantautrice: La fine della mia guerra interiore; Marina La Rosa, l'intervista in 100 secondi; Intervista a Pierdavide Carone, dal rapporto con Lucio Dalla all’ultimo album ‘Carone’: &...; Intervista a Pierdavide Carone dal rapporto con Lucio Dalla all’ultimo album ‘Carone’ | La musica è nel mio destino Ho smesso di inseguire la felicità cerco serenità.

Intervista a Pierdavide Carone, dal rapporto con Lucio Dalla all’ultimo album ‘Carone’: La musica è nel mio destino. Ho smesso di inseguire la felicità, cerco ...C’è un ‘prima’ e un ‘dopo’ che segna la vita di Pierdavide Carone. Il cantautore, che oggi ha 37 anni, ha acquisito una maturità artistica che gli consente di toccare l’anima delle persone attraverso ... superguidatv.it

Pierdavide Carone: «Dopo il dolore per la morte di papà sono rinato. Quando tocchi il fondo capisci che la felicità è una scelta»La perdita del padre, l’eredità di Lucio Dalla, l’amore Il cantante racconta il suo nuovo album e la pace dopo la tempesta «Per la prima volta tutto è al suo posto». È Pierdavide Carone sereno, che ... leggo.it

Il Paese della Poesia - Il Federiciano. Pierdavide Carone · Nanì. IL TUO NOME INSIEME AI GRANDI Una delle sei poesie raffigurate sui muri del centro storico di Montegiordano, il Paese della Poesia d'Amore, potrebbe essere la tua. Clicca sul link che s - facebook.com facebook