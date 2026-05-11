Pieno sostegno Giuli vede Meloni che gela la sinistra | ministro confermato al suo posto
Nella giornata di oggi, il ministro è stato confermato al proprio incarico, mentre si sono registrati scontri in Consiglio dei ministri tra il leader della Lega e altri membri del governo riguardo al Piano Casa. In un secondo momento, si sono susseguiti scambi di battute tra il ministro e rappresentanti di diverse forze politiche, con momenti di tensione e divergenze pubbliche.
Prima lo scontro in Cdm con Matteo Salvini sul Piano Casa, poi il botta e risposta sempre col vicepremier leghista - finito anche sulla chat dei ministri - sulle polemiche legate alla Biennale Arte di Venezia, infine la notizia di ieri riguardante la decisione di cambiare i vertici del proprio staff con i decreti di revoca per Emanuele Merlino (responsabile della segreteria tecnica del Mic e uomo di fiducia del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari) e per Elena Proietti (a capo della segreteria personale). Dopo aver vissuto gli ultimi dieci giorni al centro del dibattito politico e nel mirino dell'opposizione, Alessandro Giuli ha deciso di chiedere un colloquio a Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie correlate
Giuli un'ora a Palazzo Chigi. "Con Meloni rapporto cordiale e proficuo". La premier: "Pieno sostegno al ministro"Dopo la decisione di cambiare i vertici del suo staff licenziando Emanuele Merlino e Elena Proietti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è...
“Che beffa!”. La notizia che gela Di Maio: chi hanno scelto al suo postoLa mancata assegnazione a Luigi Di Maio dell’incarico di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco) è...
Argomenti più discussi: Biennale di Venezia. Il MiC invia gli ispettori; Venezia, Brugnaro difende la Biennale: Luogo di dialogo, non di scontro; Bando per l'esternalizzazione dei nidi d'infanzia: Preoccupazione per lavoratori e qualità dell'offerta educativa; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: BIENNALE, M5S: BUTTAFUOCO FA CIÒ CHE DOVREBBE FARE GIULI.
Cancellare una voce dell’informazione è un fatto grave e quello che è successo a Tiscali News, testata online dalla storia trentennale, è inaccettabile. Solidarietà ai giornalisti e pieno sostegno all’azione dell’Associazione Stampa Sarda e alla FNSI - Federazi facebook
? Da parte della presidente del Consiglio è stata ribadita la piena volontà di sostenere l'azione di un Ministero centrale per l'Italia. È emersa, anche sul piano formale, la solidità di un rapporto cordiale e proficuo tra il capo del governo e il ministro Giuli, releg x.com
Meloni vede Giuli e ribadisce sostegnoL'incontro a Palazzo Chigi fra la premier Meloni e il ministro della Cultura Giuli ha consentito di approfondire i principali dossier di competenza di un dicastero strategico per il Paese, nonché di ... rainews.it