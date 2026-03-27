Una notizia ha colpito Luigi Di Maio, che non ha ottenuto l’incarico di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, l’assegnazione di questa posizione è stata oggetto di passaggi diplomatici complessi e di interpretazioni diverse tra le parti coinvolte. La vicenda si è sviluppata nel corso di recenti negoziati internazionali.

La mancata assegnazione a Luigi Di Maio dell’incarico di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente (Unsco) è stata ricostruita, secondo quanto riportato da Libero, come una vicenda segnata da passaggi diplomatici articolati e da interpretazioni divergenti. Al centro del caso c’è un ruolo tra i più delicati dell’architettura Onu, direttamente collegato al dossier israelo-palestinese. Secondo le ricostruzioni, la scelta del segretario generale António Guterres sarebbe ricaduta sul diplomatico francese Jean Arnault. Una decisione che ha immediatamente alimentato il dibattito, sia per il peso dell’incarico sia per il coinvolgimento di una figura politica italiana di primo piano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Che beffa!”. La notizia che gela Di Maio: chi hanno scelto al suo posto

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