Piemonte | 4,4 milioni per la sicurezza degli impianti sciistici
In Piemonte sono stati stanziati 4,4 milioni di euro destinati alla sicurezza degli impianti sciistici. La ripartizione dei fondi prevede una distribuzione tra le grandi stazioni e le microstazioni, con alcune località del Verbano-Cusio-Ossola che riceveranno le quote più consistenti. La decisione riguarda specifici interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture, senza indicazioni su modalità di assegnazione precise o criteri di priorità.
? Punti chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le grandi stazioni e le microstazioni?. Quali località del Verbano-Cusio-Ossola riceveranno la quota maggiore dei finanziamenti?. Perché il 90% del budget è vincolato alla prevenzione e al soccorso?. In che modo questi fondi proteggeranno i borghi dal rischio spopolamento?.? In Breve Il 90% dei fondi copre soccorso, manutenzione neve e salvaguardia utenti sulle piste.. 4 milioni 410 mila euro destinati ai privati e 74.200 euro alle amministrazioni pubbliche.. Verbano-Cusio-Ossola riceve 900 mila euro tra gestori come San Domenico Ski e Domobianca.. La legge regionale 2 del 2009 definisce la gestione impianti come servizio di interesse generale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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