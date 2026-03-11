Neve che svanisce | 273 impianti sciistici chiusi in Italia

In Italia, 273 impianti sciistici sono stati chiusi, evidenziando un cambiamento nel settore del turismo invernale. La crisi climatica ha contribuito alla perdita di alcune strutture sulla catena alpina e sugli Appennini, dove la neve sta progressivamente scomparendo. Questi numeri riflettono un mutamento evidente nel panorama montano del paese, con molte aree che vedono il loro passato sciistico abbandonato.

La crisi climatica sta trasformando radicalmente il paesaggio montano italiano, portando a un aumento significativo delle strutture sciistiche dismesse e degli edifici abbandonati su Alpi e Appennini. Il report Nevediversa 2026 di Legambiente fotografa una situazione in cui 273 impianti sono stati chiusi definitivamente, mentre altri 247 complessi ricettivi rimangono inutilizzati, segnando un punto di non ritorno per il turismo invernale tradizionale. Questo scenario non è solo una statistica fredda, ma rappresenta una sfida concreta per le comunità locali che dipendono dalla neve. I dati indicano che il Piemonte guida la classifica dei danni con 76 impianti fermi, seguito da Lombardia e Veneto, evidenziando come il cambiamento climatico stia colpendo in modo differenziato i territori italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Neve che svanisce: 273 impianti sciistici chiusi in Italia Articoli correlati La neve porta il tutto esaurito. Boom di 20mila presenze per gli impianti sciistici dell’AmiataAmiata, 13 gennaio 2026 – Il primo vero weekend di neve della stagione ha riportato entusiasmo e numeri importanti sul Monte Amiata, in particolare... Leggi anche: Monte Amiata, neve e polemiche. Il caso degli impianti chiusi