Maielletta sopralluogo di Marsilio e D’Amario sugli impianti sciistici

Il presidente della Regione Marco Marsilio, accompagnato dal sottosegretario Daniele D’Amario e dal direttore Vincenzo Rivera, ha effettuato questa mattina un sopralluogo alla stazione sciistica di Maielletta. L’obiettivo era verificare lo stato degli impianti e valutare eventuali interventi di manutenzione. Durante l’ispezione, i funzionari hanno osservato da vicino le condizioni delle strutture e raccolto informazioni sul funzionamento delle piste. L’operazione si inserisce in un progetto di riqualificazione delle aree turistiche locali.

La visita si è svolta in una cornice suggestiva, resa ancora più significativa da un'abbondante nevicata che ha imbiancato la montagna, offrendo condizioni ideali per l'ispezione agli impianti sciistici. Presenti anche i sindaci di Pretoro e Roccamorice. Il presidente Marsilio ha ribadito l'impegno della Regione nel potenziamento e nel miglioramento delle infrastrutture dedicate agli sport invernali. «Stiamo facendo del nostro meglio per sviluppare questo progetto – ha dichiarato – abbiamo lavorato insieme ai sindaci per analizzare le carte, visitare i luoghi e pianificare lo sviluppo della montagna, mettendo finalmente i tasselli al posto giusto».

Massa-Carrara: maltempo intermittente e temperature in calo, attenzione a turismo e impianti sciistici.Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Massa-Carrara a causa delle nuvole dense e delle temperature in diminuzione, influenzando le attività turistiche e gli impianti sciistici.

