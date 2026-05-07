Si finge un carabiniere e truffa una 55enne rubandole 30 mila euro | beni restituiti alla vittima

Il 30 aprile 2026, presso la Questura di Bologna, si è concluso un intervento di polizia che ha portato alla restituzione di beni a una donna di 55 anni vittima di una truffa. La vittima aveva subito il furto di oltre 30 mila euro, fingendosi un carabiniere. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato di Bologna e i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma.

Grazie alla sinergia tra Polizia di Stato di Bologna e i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in data 30 aprile 2026, presso gli uffici della Questura di Bologna, si è proceduto alla riconsegna integrale dei beni alla vittima di una truffa aggravata da oltre 30 mila euro. I fatti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Il finto maresciallo dei carabinieri e la truffa da 15mila euro: il raggiro finisce in manette Notizie correlate "C'è un indagine sulla sua banca", si finge carabiniere e truffa un 68enne: bonifici per 65 mila euroLa truffa dello “spoofing” è un nuovo modo che hanno i truffatori di agire per mettere le mani sui soldi del malcapitato di turno. Monili in oro restituiti all’anziana vittima della truffa del “finto carabiniere”Questa mattina (25 febbraio) a Caiazzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Caserta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Truffatore in manette. Si finge un carabiniere. Arrestato dai poliziotti; Si finge carabiniere, truffa il parroco e si fa consegnare i soldi: arrestato - BresciaToday; Finto carabiniere: sottratti gioielli a un’anziana; Si finge Carabiniere per rapinare gli anziani: arrestato dai veri militari dopo una truffa di migliaia di euro. Truffatore in manette. Si finge un carabiniere. Arrestato dai poliziottiL’episodio a poca distanza dalla stazione centrale: fermato un ventenne. Poco prima aveva raggirato un’ottantenne portandole via ori per 10mila euro. lanazione.it Si finge carabiniere e truffa un prete nel Bresciano, arrestato: donazioni alla parrocchia in cambio di denaroSi era finto ufficiale dei carabinieri per truffare un prete. Gli chiedeva soldi di continuo in cambio di future e consistenti donazioni alla parrocchia. Il parroco inizialmente ha elargito denaro, po ... fanpage.it Si finge poliziotta e le fa credere che i risparmi siano a rischio: badante truffata per 24mila euro, arrestato un 39enne x.com Multisale Ariston Colleferro. . C’è chi va avanti, chi finge di stare bene e chi sta per rifare lo stesso errore. L’amore sta bene su tutto, dal 6 maggio solo al Cinema! Acquista OnLine il tuo biglietto senza nessun costo aggiuntivo! https://aristoncolleferro.18tickets.it - facebook.com facebook