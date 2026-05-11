Con l’arrivo dell’estate, molte persone si preparano a sfoggiare sandali e scarpe aperte, ma non tutti i piedi sono pronti per questa sfida. La pedicure giapponese, tecnica tradizionale che mira a migliorare l’aspetto e la salute dei piedi, sta diventando sempre più popolare. Questa pratica si concentra sulla cura delle unghie, della pelle e delle unghie incarnite, offrendo risultati visibili e duraturi.

L’estate sta per bussare alla porta, ma non tutti i piedi sono preparati per sandali e scarpe aperte. Dopo i lunghi mesi invernali, le nostre estremità si ritrovano spesso secche, disidratate e bisognose di cure extra, ma non sempre le pedicure tradizionali garantiscono il risultato desiderato. La pedicure giapponese è una particolare tipologia di pedicure che garantisce piedi lisci, morbidi e curati senza l’utilizzo di frese o lame. Non si concentra infatti sul solo aspetto estetico, ma punta a migliorare le condizioni naturali dell’unghia riparandola e nutrendola, utilizzando ingredienti naturali e tecniche di limatura specifiche che non la danneggiano.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Piedi impeccabili (e più sani) con la pedicure giapponese

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