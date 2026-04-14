La pedicure primavera 2026 si definisce attraverso un equilibrio tra naturalezza sperimentazione e finiture sempre più curate

La pedicure per la primavera 2026 si caratterizza per un mix tra look naturale, dettagli di sperimentazione e finiture di alta qualità. Le tendenze puntano a valorizzare la bellezza delle unghie attraverso tecniche che uniscono semplicità e originalità. Le mani e i piedi vengono trattati con attenzione, con attenzione a colori e texture che rispecchiano le ultime pratiche del settore.

Le tendenze di stagione abbandonano gli eccessi per lasciare spazio a un’estetica pulita, dove colore e trattamento dell’unghia dialogano in modo armonico. La palette si muove tra tonalità lattiginose, nuance soft e accenti più vibranti, mentre i finish diventano protagonisti con texture luminose, cremose o effetto vetro. Tra le forme più attuali spiccano le unghie corte e arrotondate, interpretazione minimal e funzionale di una bellezza quotidiana raffinata. Accanto ai nude rosati e ai beige caldi, emergono reinterpretazioni contemporanee del rosa, ormai considerato un vero nude stagionale.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La pedicure primavera 2026 si definisce attraverso un equilibrio tra naturalezza, sperimentazione e finiture sempre più curate. Calzedonia lancia il collant “Invisible Make Up Effect”: la primavera si accende di naturalezzaCalzedonia presenta il collant Invisible Make Up Effect: 6 nuance nude, effetto fondotinta e finitura matte per gambe uniformi e naturali La... Leggi anche: Come vestirsi in primavera: la guida alle tendenze Primavera-Estate 2026 pensata per chi ha 50 anni e desidera rinnovare lo stile con equilibrio e carattere IBX Italia - Ladybird house - distributore Famous Names. . Sandali, open toe, piedi in primo piano. La primavera è il momento in cui il servizio pedicure torna a fare la differenza. Con puoi offrire alle tue clienti molto più di una pedicure estetica: un trat - facebook.com facebook