Uno studio giapponese analizza il motivo per cui i gatti riescono sempre ad atterrare sulle zampe. La ricerca si concentra sui meccanismi fisici e biologici che permettono a questi animali di recuperare l’equilibrio durante le cadute. I ricercatori hanno osservato diversi esempi e raccolto dati su come i gatti reagiscono in situazioni di perdita di stabilità. I risultati sono stati pubblicati di recente.

Roma, 18 marzo 2026 – È una scena che chiunque abbia vissuto con un gatto conosce bene: un salto sbagliato, una caduta improvvisa, poi l’atterraggio quasi perfetto sulle zampe. Da secoli ci si chiede come facciano i gatti a cadere sempre in piedi, un’abilità che sembra sfidare la fisica e che ha alimentato curiosità, miti e studi scientifici. Una nuova ricerca arrivata dal Giappone, pubblicata nel marzo 2026, aggiunge un tassello al curioso enigma. Gli studiosi hanno osservato nel dettaglio il movimento del corpo dei felini durante la caduta, scoprendo che non si tratta solo di riflessi rapidi o di una generica flessibilità, bensì di un meccanismo molto più preciso e coordinato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché i gatti cadono sempre in piedi: lo studio giapponese

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Tutto quello che riguarda gatti cadono

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