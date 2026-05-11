Picierno | L’Europa ha bisogno di essere sognata

Da imolaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicepresidente del Parlamento europeo ha dichiarato che l’Europa necessita di essere immaginata e sognata. La sua affermazione si inserisce in un discorso più ampio sul ruolo e sul futuro del continente, senza entrare nel dettaglio di proposte specifiche o di implicazioni politiche. La sua espressione invita a riflettere sulla percezione collettiva e sul modo in cui si pensa e si sogna il progetto europeo.

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“L’Europa ha bisogno di essere immaginata e sognata, ha bisogno di una generazione che creda nella possibilità di conservare questo spazio politico comune, che serve a difendere libertà e democrazia”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno (Pd) intervenendo a “Luci d’Europa”, l’evento per la Giornata dell’Europa in piazza del Campidoglio a Roma. “L’Europa ha bisogno di essere immaginata e sognata, ha bisogno di una generazione che creda nella possibilità di conservare questo spazio politico comune, che serve a difendere libertà e democrazia”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo @pinapic intervenendo a pic.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Giornata Europa, Picierno: “L’Europa ha bisogno di essere sognata dai giovani”

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