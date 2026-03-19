La morte di Tsutomu Shibayama, regista noto per aver lavorato su Doraemon e Ranma ½, rappresenta un evento significativo nel settore dell’animazione. La sua carriera ha contribuito a plasmare personaggi e storie che hanno segnato più generazioni. La sua figura rimane legata a un modo di narrare che ha attraversato decenni, lasciando un’impronta duratura nel mondo dell’animazione giapponese.

L a notizia della scomparsa di Tsutomu Shibayama, storico regista e figura chiave dietro successi come Doraemon e Ranma ½, segna un momento importante per il mondo dell’animazione. Come riportato da ANSA, Shibayama è morto il 6 marzo a 85 anni dopo una malattia, lasciando un’eredità culturale che ha attraversato generazioni. E proprio Doraemon, il suo iconico gatto robot venuto dal futuro, è forse il simbolo più potente di questa eredità: un cartone animato capace di parlare non solo ai bambini, ma anche agli adulti. Ma perché? Cani e gatti aiutano la mente degli over 50 a restare giovane: lo studio che lo conferma X Non è solo nostalgia: è identificazione emotiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Doraemon e il bisogno di essere imperfetti: perché ci ha insegnato a crescere (anche da adulti)

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R.I.P Tsutomo Shibayama Ci ha lasciati oggi all'età di 85 anni il papà di DORAEMON!!! Durante il covid abbiamo avuto ospite per la prima volta @pietroubaldiofficial la voce italiana di Doraemon (qui con la eccezionale valletta Belinda Barth) ... Mi piace saluta - facebook.com facebook

Morto il papà di Doraemon: Tsutomu Shibayama aveva 85 anni #doraemon x.com