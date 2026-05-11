Piccoli registi crescono | il talento under 12 sfila al Moscerine Film Festival
Si è svolta la quinta edizione del Moscerine Film Festival, un evento dedicato ai giovani registi sotto i 12 anni. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi bambini che hanno presentato i loro cortometraggi, creando un’occasione per mostrare i loro lavori davanti a un pubblico e a una giuria composta da esperti del settore cinematografico. La manifestazione si è tenuta in diverse location della città.
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