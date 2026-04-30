Cinema torna a Roma il Moscerine Film Festival per registi under 12

Dal 4 al 10 maggio a Roma si svolgerà nuovamente il Moscerine Film Festival dedicato ai registi under 12. L'evento presenta una selezione di cortometraggi realizzati dai giovani autori, che saranno proiettati in diverse sale della città. La rassegna mira a valorizzare il talento dei più piccoli e a offrire loro uno spazio di espressione attraverso il cinema. La manifestazione si svolge in più location di Roma, coinvolgendo scuole e associazioni locali.

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