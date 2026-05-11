Piccoli imprenditori in fuga Confesercenti | In Campania perse 10 mila partite Iva in 6 anni -7,7%

Da ildenaro.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi sei anni, la regione ha registrato una diminuzione di oltre diecimila partite Iva nei settori del turismo e del commercio, con una perdita complessiva del 7,7%. Secondo i dati di Confesercenti, questa tendenza riguarda principalmente i piccoli imprenditori, che hanno scelto di lasciare il mercato. La situazione si concentra in particolare in alcune aree della regione, dove il calo di attività si è fatto più evidente.

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In sei anni la Campania ha perso più di diecimila piccoli imprenditori e altre partite Iva nei settori del turismo e del commercio. A segnalarlo è un’elaborazione di Confesercenti effettuata su dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica (alloggio, ristorazione e agenzie di viaggio). In Campania i lavoratori indipendenti nei settori presi in esame erano 133.711 nel 2019, mentre lo scorso anno sono scesi a 123.475 unità, con una perdita di 10.236 occupati, pari a un decremento del 7,7%. Si tratta, secondo quanto emerge dallo studio, di una flessione generalizzata: tutte le regioni italiane nel periodo considerato registrano dati negativi, con il Mezzogiorno che segna un calo complessivo del 9,3%, rispetto al 14,1% nazionale, condizionato dal -15,6% del Nord e dal -19,4% del Centro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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