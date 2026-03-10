in un anno perse 111 partite iva la crisi economica assale spoleto

A Spoleto, tra il 2021 e il 2023, sono scomparse 111 partite IVA, secondo i dati del documento unico di programmazione 2026-2028 pubblicato all’albo pretorio del Comune. La cifra riflette un calo significativo di attività commerciali in un periodo segnato da difficoltà economiche. La perdita riguarda diverse imprese che operavano nel territorio, evidenziando una situazione di crisi nel tessuto imprenditoriale locale.

Economia in crisi a Spoleto, in due anni perse 111 partite iva. Il dato emerge da dati forniti nel documento unico di programmazione 2026-2028 dell’amministrazione comunale pubblicato all’albo pretorio dell’ente. Nella prima parte della “sezione strategica“ che analizza il contesto esterno è presente un focus sulla situazione di industria ed agricoltura. "La struttura economica del territorio comunale – si legge nel documento – si basa prevalentemente sul turismo, ma anche sull’artigianato, l’industria e l’agricoltura, supportati dal commercio e dal terziario. Il totale delle imprese attive nel 2025 mostra un decremento rispetto al 2024 (-12 imprese), relative soprattutto al settore commercio e alle costruzioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

