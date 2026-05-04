Tentata rapina e lancio di pietre in piazza San Francesco | la vittima estrae un coltello un arresto e una denuncia

Nella notte del 2 maggio, in piazza San Francesco, si è verificata una lite che ha portato a una tentata rapina e al lancio di pietre. La Polizia di Stato, intervenuta in seguito a una segnalazione al numero 112, ha trovato una vittima che, in risposta all'aggressione, ha estratto un coltello. Durante l’intervento, è stato effettuato un arresto e sono state presentate una denuncia e altre misure di polizia.

Lite, nella notte del 2 maggio, in piazza San Francesco: a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, la Polizia di Stato, con il personale della Squadra Volante, è tempestivamente intervenuta sul posto. All’arrivo degli agenti, uno dei due aggressori era già riuscito a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: La corsa del tassista finita in ospedale: coltello alla gola, un arresto e una denuncia Altri aggiornamenti Salerno: rapina aggravata in piazza San Francesco, un arresto. Denunciata la vittimaStampa Intervento della Polizia di Stato nella notte del 2 maggio 2026 in Piazza San Francesco, dove è stata segnalata una violenta lite tramite il numero di emergenza 112. All’arrivo degli agenti del ... salernonotizie.it Lite e rapina in piazza San Francesco a Salerno: un arresto e una denunciaIntervento della Polizia in piazza San Francesco il 2 maggio: arrestato un uomo per rapina aggravata, denunciata la vittima per porto abusivo di armi ... infocilento.it