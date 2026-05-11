Piazza Montebello | scavi e sorveglianza archeologica cresce la tensione

Nella zona di piazza Montebello sono in corso scavi archeologici che coinvolgono la sorveglianza di esperti specializzati. Le operazioni sono state avviate per verificare la presenza di eventuali reperti e valutare eventuali implicazioni per i lavori di riqualificazione. La presenza di ritrovamenti potrebbe comportare modifiche ai tempi previsti per il cantiere e richiedere ulteriori approfondimenti da parte delle autorità competenti.

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