L’evoluzione della professione archeologica | cresce l’impiego nel privato ma si attende la riforma del Codice dei beni culturali

L’aumento delle attività archeologiche nel settore privato è causato dalla crescente richiesta di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Questa tendenza spinge gli archeologi a collaborare sempre più con aziende e privati, lasciando spazio a nuove opportunità professionali. Tuttavia, l’attesa di una riforma del Codice dei beni culturali potrebbe modificare le modalità di intervento e regolamentazione. La situazione attuale invita a monitorare attentamente le evoluzioni di questa professione.

FIRENZE – La figura dell’archeologo in Italia ha subìto una profonda mutazione strutturale, transitando da una dimensione prettamente accademica a un ruolo di consulenza strategica per la trasformazione e lo sviluppo del territorio. È questo il quadro delineato dall’ Associazione Nazionale Archeologi (Ana), che si appresta a illustrare lo stato dell’arte del comparto in occasione della XII edizione di tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale, in programma nel capoluogo toscano dal 27 febbraio al 1° marzo. L’indagine statistica restituisce l’immagine di una professione ad altissima qualificazione e a netta maggioranza femminile, con le donne che oggi rappresentano il 65% della forza lavoro attiva. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

