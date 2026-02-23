Il messaggio universale del Poverello

Il messaggio di San Francesco ha toccato profondamente i visitatori, poiché si tratta di un gesto che unisce fede e identità. L’esposizione delle sue reliquie attira moltissime persone in cerca di ispirazione e riflessione. La forte emozione deriva dalla possibilità di avvicinarsi a un simbolo di pace e umiltà. La visita si trasforma in un momento di condivisione e confronto con il patrimonio spirituale. Molti si fermano a meditare di fronte alle sue spoglie.

È un’emozione profondissima vivere l’esposizione delle spoglie mortali di San Francesco, un passaggio con la storia, un passaggio della nostra storia come terra francescana, un passaggio della nostra storia personale. Da oggi Assisi e l’Umbria intera vivono un momento storico straordinario e speciale, davanti ai resti mortali del Poverello si avverte la forza di un messaggio che attraversa i secoli e continua a parlare al mondo. San Francesco vive nella testimonianza quotidiana di pace, fraternità e dialogo tra i popoli. Vive negli occhi dei pellegrini arrivati da lontano, nel silenzio raccolto della Basilica, nel lavoro instancabile di chi garantisce accoglienza e sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Incontri in occasione del 43° TFF: Estelle Bruty (attrice, regista), con un piccolo film, un grande messaggio e uno spunto universale

Assegno Unico e Universale per i figli a carico: ecco il calendario dei pagamenti nel 2026. Messaggio INPSL’Inps ha comunicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per i figli a carico nel 2026.

Santo del Giorno 4 Ottobre | San Francesco d'Assisi | Il Poverello, Alter Christus

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: San Francesco e le Olimpiadi, il sogno di un inno alla pace come il Cantico delle creature; Il messaggio di Santa Caterina: Non dimenticare il bene comune; TELL PEOPLE YOU LOVE THEM: IL MESSAGGIO D’AMORE GLOBALE CHE UN’ICONICA 911 ROSSO CARMINIO HA PORTATO DA VERONA AL MONDO; Assisi, dal 22 febbraio l'ostensione delle spoglie mortali di san Francesco.

San Francesco e le Olimpiadi, il sogno di un inno alla pace come il Cantico delle creatureLa riflessione di un parroco di Milano nel giorno in cui - domenica 22 febbraio - si concludono le Olimpiadi di Milano-Cortina: «Se in apertura è stato letto L'infinito di Leopardi sarebbe significa ... corriere.it

Importi Assegno Unico Universale. Occhio alla DSU per non ricevere solo il minimo. Messaggio INPSIn caso di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE, da settembre prossimo l'Assegno Unico Universale verrà erogato nell'importo minimo Il messaggio INPS n. 2856 del 1 agosto 2023 l’INPS contiene ... disabili.com

La reliquia della Terra del Transito di San Francesco arriva in Calabria: l'evento partirà il 14 febbraio da Bisignano e toccherà tutte le diocesi regionali. Un cammino di fede tra monasteri e chiese per riscoprire il messaggio del Poverello d'Assisi, che accols - facebook.com facebook