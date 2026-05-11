Piazza Bartali shopping
Domenica 17 maggio 2026, Piazza Bartali a Firenze sarà il teatro di una giornata dedicata allo shopping e all'intrattenimento. L'evento prevede l'apertura dei negozi presenti in piazza, con attività di animazione e spettacoli per il pubblico. La manifestazione si svolgerà durante tutto l’arco della giornata, coinvolgendo commercianti e visitatori in un appuntamento promosso per promuovere il commercio locale.
Piazza Bartali a Firenze si prepara a ospitare un'intera giornata dedicata allo shopping di qualità e all'animazione, domenica 17 maggio 2026. Dalle ore 8:00 alle 20:00, la piazza sarà il cuore di un grande mercatino che promette di trasformarsi in un vero e proprio centro commerciale a cielo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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