Il weekend forlivese si accende | Primo Maggio in piazza le celebrazioni di San Pellegrino e shopping al buio

Il fine settimana nel centro di Forlì si anima con diverse iniziative. Il Primo Maggio viene celebrato con eventi in piazza dedicati ai lavoratori. Contestualmente, si svolgono le tradizionali celebrazioni religiose in onore di San Pellegrino. Inoltre, alcune attività commerciali propongono aperture anticipate o speciali, mentre altri esercizi decidono di rimanere chiusi, creando un'atmosfera variegata tra shopping e momenti di preghiera.

Il weekend dell'1, 2 e 3 maggio si apre all'insegna della Festa dei Lavoratori e della profonda devozione per San Pellegrino. Dalle piazze in città agli appuntamenti nei comuni limitrofi, sono tante le iniziative per celebrare il Primo Maggio. Ma c'è tanto altro da fare durante il lungo fine.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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