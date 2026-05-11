Piante antizanzare dal geranio al rosmarino | 5 specie da avere sul balcone o in giardino quest'estate

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione calda, le zanzare diventano un problema comune sia sui balconi che nei giardini. Per limitare il loro passaggio, molte persone scelgono di coltivare piante considerate repellenti, come il geranio e il rosmarino. Esistono anche altre specie che possono contribuire a tenere lontani gli insetti fastidiosi, offrendo una soluzione naturale e decorativa per gli spazi esterni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'estate si avvicina e insieme a lei anche le zanzare. Il loro ronzio e le loro punture sono decisamente fastidiose, ma possono essere contrastate facilmente con delle alleate inattese: le piante antizanzare. Dall'erba gatta alla citronella passando per il rosmarino, abbiamo selezionato 5 piante che possono aiutarci ad allontanare i tanti odiati insetti.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Dal giardino al piatto: fiori e piante commestibili alleati di salute

La Finlandia offre un viaggio gratuito in riva al lago quest’estate: come candidarsi entro il 29 marzoLa Finlandia dà la possibilità di vincere un viaggio di una settimana, con tutte le spese pagate, nella regione dei laghi finlandesi, la più grande...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web