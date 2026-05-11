Piante antizanzare dal geranio al rosmarino | 5 specie da avere sul balcone o in giardino quest'estate
Con l’arrivo della stagione calda, le zanzare diventano un problema comune sia sui balconi che nei giardini. Per limitare il loro passaggio, molte persone scelgono di coltivare piante considerate repellenti, come il geranio e il rosmarino. Esistono anche altre specie che possono contribuire a tenere lontani gli insetti fastidiosi, offrendo una soluzione naturale e decorativa per gli spazi esterni.
L'estate si avvicina e insieme a lei anche le zanzare. Il loro ronzio e le loro punture sono decisamente fastidiose, ma possono essere contrastate facilmente con delle alleate inattese: le piante antizanzare. Dall'erba gatta alla citronella passando per il rosmarino, abbiamo selezionato 5 piante che possono aiutarci ad allontanare i tanti odiati insetti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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