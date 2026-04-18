Dal giardino al piatto | fiori e piante commestibili alleati di salute

Sempre più persone stanno scoprendo che molti fiori e piante comunemente considerati ornamentali sono anche commestibili e ricchi di proprietà benefiche per la salute. Questa tendenza sta portando a un utilizzo diverso di alcune specie, che un tempo si limitavano ad abbellire giardini e terrazzi. La pratica di integrare piante alimentari nel verde di ogni spazio si sta diffondendo anche tra coloro che vogliono sperimentare nuove modalità di alimentazione.

Si guarda ma non si tocca? No: si mangia. Siamo abituati a pensare al verde come qualcosa da osservare, al massimo da curare. Ma sempre più spesso il giardino, anche quello di pochi metri, su un balcone o addirittura in un angolo sul davanzale della finestra, torna a essere qualcosa di più: una fonte diretta di nutrimento, autonomia e consapevolezza. È da qui che è partita la riflessione al recente Festival del Verde e del Paesaggio 2026, all’Auditorium Parco della Musica, dove Paolo Gullino, coltivatore e divulgatore, mette al centro un’idea semplice quanto radicale: il giardino finisce nel piatto. Dieta del futuro: innovare o recuperare?. Negli ultimi anni l’alimentazione è stata raccontata come qualcosa di radicalmente nuovo.🔗 Leggi su Lapresse.it

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