La Finlandia offre un viaggio gratuito in riva al lago quest'estate | come candidarsi entro il 29 marzo
Quest'estate, la Finlandia organizza un concorso che permette di vincere un viaggio gratuito di una settimana nella regione dei laghi finlandesi, la più grande d'Europa. Per partecipare, bisogna presentare la candidatura entro il 29 marzo. La proposta include tutte le spese coperte, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire questa area naturale.
La Finlandia dà la possibilità di vincere un viaggio di una settimana, con tutte le spese pagate, nella regione dei laghi finlandesi, la più grande d'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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