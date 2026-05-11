Piano di salvaguardia della balneazione riapre l’intera carreggiata del lungomare di Rimini sud

Da riminitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio l’intera carreggiata del lungomare di Rimini Sud sarà riaperta al traffico. La riapertura avviene in seguito all’attuazione del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, che prevede il ripristino della piena percorribilità della strada. La decisione riguarda la fine dei lavori di manutenzione e la conclusione delle misure di sicurezza adottate per garantire la balneazione. La strada sarà percorribile senza restrizioni.

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Venerdì 15 maggio riaprirà ufficialmente l’intera sede stradale del lungomare di Rimini Sud. Come previsto dal Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO), il lungomare Di Vittorio tornerà interamente percorribile, restituendo piena fluidità alla circolazione proprio in.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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