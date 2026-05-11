Piano di salvaguardia della balneazione riapre l’intera carreggiata del lungomare di Rimini sud

Venerdì 15 maggio l’intera carreggiata del lungomare di Rimini Sud sarà riaperta al traffico. La riapertura avviene in seguito all’attuazione del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, che prevede il ripristino della piena percorribilità della strada. La decisione riguarda la fine dei lavori di manutenzione e la conclusione delle misure di sicurezza adottate per garantire la balneazione. La strada sarà percorribile senza restrizioni.

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