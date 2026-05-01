Il Comune di Napoli ha vietato la balneazione su un tratto del Lungomare Caracciolo dopo un controllo dell'Arpac
Il Comune di Napoli ha deciso di vietare la balneazione in un tratto di circa 1,7 chilometri del Lungomare Caracciolo in seguito a un controllo dell'Arpac. Il campione di acqua prelevato il 28 aprile ha evidenziato risultati non conformi agli standard di sicurezza. La misura resterà in vigore fino a quando non saranno effettuati nuovi campionamenti e ottenuti risultati favorevoli.
Il campione d'acqua prelevato il 28 aprile ha dato esito sfavorevole: il divieto riguarda circa 1,7 chilometri di costa e resterà in vigore fino a nuovi campionamenti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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