A Roma, il corteo No Kings si è concluso a Piazza di Porta San Giovanni, ma a causa di un numero di partecipanti superiore a quello previsto, i promotori hanno richiesto al Questore di poter proseguire il percorso fino a piazza del Verano. La richiesta è stata presentata in via preventiva, in seguito alla manifestazione che si è svolta nel centro storico della città.

Il corteo No Kings ha raggiunto Piazza di Porta San Giovanni a Roma ma, considerata la partecipazione superiore a quella prevista, i promotori hanno presentato un preavviso al Questore per proseguire in corteo fino a piazza del Verano. L’itinerario per la prosecuzione del corteo è ora: via Carlo Felice, Porta Maggiore, Via dello Scalo San Lorenzo, tangenziale est fino all’intersezione con Via Tiburtina, Via Tiburtina, Piazzale del Verano. La sala operativa della Questura sta procedendo a rimodulare i servizi per garantire la sicurezza fino alla nuova destinazione. Secondo quanto si apprende, al corteo sarebbero presenti circa 25mila manifestanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Kings, a Roma il corteo da San Giovanni devia il percorso verso il Verano

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