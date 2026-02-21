Volontari tra le vie del centro contro le dipendenze | La prevenzione passa dall' informazione

I volontari dell’associazione Mondo libero dalla droga – Romagna hanno distribuito opuscoli nelle strade del centro, affrontando il problema delle dipendenze. Questa mattina hanno incontrato passanti e commercianti, spiegando l’importanza di conoscere i rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti. L’iniziativa mira a diffondere informazioni corrette e a prevenire comportamenti a rischio. La presenza sul territorio si rinnova ogni settimana con nuove attività di sensibilizzazione.

Questa mattina i volontari dell’associazione Mondo libero dalla droga – Romagna sono tornati attivamente sul territorio con un'iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione: la distribuzione degli opuscoli informativi dal titolo “La verità sulla droga”. L’attività si è svolta per le vie del centro di Ravenna, dove i volontari hanno incontrato cittadini e commercianti, offrendo materiale informativo sugli effetti delle droghe e sui rischi legati al loro consumo. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere una corretta informazione, per favorire scelte consapevoli e responsabili, soprattutto tra i più giovani. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Auto prende fuoco mentre passa per le vie del centro storico, in fiamme anche un'altra vettura e un portoneMomenti di paura questa mattina a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Il rapporto tra le nuove generazioni e le dipendenze al centro di un convegno pubblicoIl Lions International (Distretto 108AB - Zona 12) organizza un convegno pubblico dedicato al rapporto tra le nuove generazioni e le dipendenze. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Task force per via Roma: Polizia locale e volontari, così presidieremo la città; Urgnano: quando il Carnevale dell’oratorio anima la comunità; Una migrazione a rischio automobili. Volontari al lavoro per salvare i rospi; Gli invisibili della città tra freddo, solitudine e notti senza speranza ma riscaldati dall'aiuto dei City Angels. Sulle tracce del passato. I volontari del Club alpino riaprono le antiche ‘vie’La sezione di Filattiera al lavoro per rendere di nuovo fruibile da tutti la storica mulattiera che collega a Irola e alle cascate del torrente Monia. Guarda avanti il Cai di Filattiera e lo fa ... lanazione.it Croce Blu di Soliera e Centro Missionario diocesano di Carpi: a marzo una missione in Perù di due settimane I volontari consegnaranno due defibrillatori semi-automatici esterni e formeranno il personale al loro utilizzo - facebook.com facebook Il nostro centro per la simulazione di climi estremi #terraXcube cerca volontari e volontarie per uno studio sulla percezione della #temperatura. Per tutti i dettagli: terraxcube.eurac.edu/it/news/do-you… x.com